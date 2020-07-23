Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
23 Tem 2020 - 14:47- Gündem G: 23 Tem 2020 - 17:36

Bakanlıktan flaş açıklama: İddialar asılsız

Bir internet sitesinde yer alan haberde, Türkiye'de corona virüsü tanısında kullanılan tanı kitlerinin doğruluk oranının yüzde 40 olduğu iddia edilmişti. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. İşte tanı kiti iddialarına bakanlıktan gelen açıklama...
mask

Sağlık Bakanlığı, ‘Türkiye’de kullanılan tanı kitlerinin doğruluk payının düşük olduğu’ iddialarına yanıt verdi.

‘İDDİALAR ASILSIZDIR’

Bakanlık iddialarla ilgili olarak, “Bir internet sitesi kaynaklı haberlerde yer alan, “Türkiye'de kullanılan koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğuna ve Bakanlığımızın farklı birimlerindeki görev değişikliği ve ayrılmaların bu konuyla ilişkili olduğuna” dair iddialar asılsızdır.” açıklamasını yaptı.

İLERLEYEN DÖNEMLERDE FARKLI ÜRETİCİLEDEN DE TEMİN EDİLECEK

Bakanlık tarafından, “Covid-19 salgınının başlamasının ardından ilk dönemde kullanılan tanı kitleri virüsün tek geni üzerinden teşhis koyan kitler olarak, tek yerli üreticiden temin edilmiştir. İlerleyen dönemlerde farklı üreticilerin çok gen üzerinden tetkik yapan kitlerinin de ülkemizde ruhsatlandırılması ile farklı tedarikçilerden de temin imkanı ortaya çıkmıştır.” bilgisinin verildiği açıklama şöyle:

“Bugün gelinen aşamada, tanı kitleri ile ilgili alımlar Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) tedarik yöntemi ile kataloğuna girmiş ürünler arasından yapılmaktadır. Kataloğa giren tüm kitlerin uluslararası kabul edilmiş standartları karşılayan kitler olması gerekmektedir. DMO üzerinden tedarik edilen ve halen Halk Sağlığı Laboratuvarlarımızda kullanılmakta olan kitler de uluslararası standartlarda olup duyarlılıkları yüzde 90'ların üzerindedir.

‘ROF. DR. KILIÇ’IN GÖREVLENDİRME SÜRESİ SONA ERDİ’

Öte yandan, haberde bahsi geçen Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan Prof. Dr. Selçuk Kılıç, kadrosunun bulunduğu üniversite tarafından yapılmış olan görevlendirme süresinin sona ermesi nedeniyle kurumdan ayrılmış ve üniversitedeki öğretim üyeliği görevine dönmüştür. Haberde yer alan iddiaların gerçekle bağlantısı olmadığı gibi, Prof. Dr. Kılıç'ın asli görevine dönüşünün ya da Bakanlığımızdaki diğer görev değişiklilerinin bu konu ile ilgisi bulunmamaktadır.”

CHP’Lİ EMİR’DEN SORU ÖNERGESİ

Tanı kitinin yanlış sonuç verdiği iddialarını ve istifa ve görevden alınmaların bu iddialarla ilgili olabileceği konusunu dile getiren isimlerden biri de CHP Ankara Milletvekili Murat Emir. Bu süreçte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması için TBMM’ye yazılı soru önergesi verdiğini ancak bir yanıt alamadığını belirten Emir, şu açıklamaları yaptı:

Şimdi bu kitlerin yalnızca yüzde 40 doğruluk oranına sahip olduğu ortaya çıktı. Bakanlık bu iddiaları yalanlıyor ancak, kitlere onay veren Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkan Vekili Prof Dr. Selçuk Kılıç'ı görevden alıyor.

Test kitlerini bakanlığa satan USHAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Şengül de bir ay önce istifa ettirilmişti. Geçtiğimiz hafta da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı (TİTCK) Hakkı Gürsöz'ü görevden aldılar. Şimdi de, bu test kitlerini Bioeksen firması ile birlikte geliştiren Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı (TÜSEB) Adil Mardinoğlu da istifa etti. corona virüsü sürecinde halk sağlığını ilgilendiren dört önemli kurumda, en tepe isimler ya istifa ediyor, ya görevden alınıyor. Bu süreçler neden ısrarla gizli tutulmak isteniyor.”

23 Tem 2020 - 14:47 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Toplu ulaşımda maske denetimi mask
Toplu ulaşımda maske denetimi
Kocaman, Uzunbey Köprüsü’nü yerinde inceledi mask
Kocaman, Uzunbey Köprüsü’nü yerinde inceledi
Bakanlıktan flaş açıklama: İddialar asılsız mask
Bakanlıktan flaş açıklama: İddialar asılsız
Köy yollarına 56 bin ton asfalt mask
Köy yollarına 56 bin ton asfalt
Mert Fırat'ın kadına şiddet olaylarıyla ilgili videosu paylaşım rekorları kırdı mask
Mert Fırat'ın kadına şiddet olaylarıyla ilgili videosu paylaşım rekorları kırdı
Uğur Okulları Kampüsü gazetemizi ziyaret etti mask
Uğur Okulları Kampüsü gazetemizi ziyaret etti
Anket Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulansın mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Prometeon işçisi son yolcuğuna uğurlandı mask
Prometeon işçisi son yolcuğuna uğurlandı
Ölü sayısı 5'e yükseldi mask
Ölü sayısı 5'e yükseldi
D-100 trafiğe kapatılıyor! mask
D-100 trafiğe kapatılıyor!
İki gelinine cinsel saldırıda bulunan kayınpedere 54 yıl hapis mask
İki gelinine cinsel saldırıda bulunan kayınpedere 54 yıl hapis
Yürüyen merdivenlerin çalışmama nedeni belli oldu mask
Yürüyen merdivenlerin çalışmama nedeni belli oldu
İzmit Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine bayram müjdesi mask
İzmit Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine bayram müjdesi

GALERİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sona yaklaşıldı mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nda sona yaklaşıldı
Kurban Bayramı alışverişi caddelerde yoğunluk oluşturdu mask
Kurban Bayramı alışverişi caddelerde yoğunluk oluşturdu
Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın mask
Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın
Alev alev yanan evden yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı mask
Alev alev yanan evden yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı
Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez! mask
Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez!
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu mask
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL