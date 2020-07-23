Yıldızlı Ankara’ya gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Harun Yıldızlı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün yapılacak il başkanları toplantısına katılmak için Ankara’ya gidiyor. Zaten Ankara’da olan Yıldızlı Kandıra’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesine katılmak için Kocaeli’ye geri dönmüştü. Yıldızlı, cenaze sonrası Ankara’ya yola çıktığı öğrenildi.
“EŞİT MESAFEDE DESTEK VERECEĞİZ”
Toplantı öncesi açıklama yapan Yıldızlı, “Genel başkanımız il başkanlarını Ankara’ya çağırdı; toplantı bu akşam 18.00’de. Mecburen Ankara’da kurultay delegeleriyle bir araya geleceğiz” dedi. Kocaeli’nin adayları hakkında da konuşan, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın da PM’ye aday olduğunu belirten Yıldızlı, “Biz Kocaeli İl Örgütü olarak Kocaeli’den kim çıkıyorsa hepsine eşit mesafede destek vereceğiz” dedi. 37. Olağan Kurultay’ı 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.