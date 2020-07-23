İşte Karamürselli Merih’in acı gerçeği !..

İşte Akbaş'ın açıklamaları: Merih Demiral için daha önce de söyledim. İnsanlar daha net kavrasın. Altyapı sorumlusu Müjdat Yetkiner atandı, Şenol Çorlu'nun yerine. Biz de A takım scoutları olarak, Dereağzı'na taşındık. Kulüpteydik biz. Müjdat Hoca zaman zaman bizim odamıza gelip, altyapıyla ilgili sıkıntıları anlatıyordu, konuşuyorduk. Merih'i aradıklarını Merih'in telefonlara cevap vermediğini, annesinin ve babasının bilmediğini falan söyledi. Kendisine de dedik ki "bu inandırıcı değil" demek ki bu çocuk bir şeyden kaçıyor.

PROFESYONEL YAPACAKLAR

Profesyonel yapacaklar Merih Demiral'ı, yönetim de bekliyor. Merih yok ortalıkta. Merih bir hafta hiç haber alınamadı. Sonra bir haber geldi, Başakşehir'le antrenmanlara çıkıyor. Başakşehir antrenmanına çıkmış ve oradan telefon geliyor bize. Orada antrenmanı seyreden biri midir, çalışan mıdır kimse, neyse. Telefon geliyor "Merih burada" diyor. Fenerbahçeli bir oyuncunun başka bir kulüple antrenmana çıkması sonucu ceza alır. Hem o kulüp alır, hem de oyuncu alır. Neyse Başakşehir bu şeyi uyanıyor, Merih Demiral'ı uzaklaştırıyor. Ceza alacak yoksa Başakşehir Kulübü de. Antrenmana çıkartamıyorsunuz siz, antrenmandan uzaklaştırıyorlar bunu. Menajerleri bunu alıyorlar, Portekiz'e götürüyorlar.

ALANYA’YA GİTTİ

Portekiz'de bir amatör takımda oynamak zorunda 1.5 yıl, 1.5 yıl sonra profesyonel oluyorsun ve Fenerbahçe'ye yetiştirme bedelinden kaçıyorsun. Bütün amaçları bu. Fenerbahçe'ye yetiştirme parası vermeme adına bir açık bulunmuş, o açığı menajer çok iyi kullanıyor. Merih'i de bir şekilde inandırmışlar. Ailesini de inandırmışlar. Portekiz'de iyi bir takıma gitti, sonra Alanya'ya geldi. Alanya'dan şu an Juventus'ta. Dünyanın en iyi kulüplerinden birinde şu an. Ama Fenerbahçe; Merih'i elinden kaçırmadı veya yönetim yanlış bir şey yapmadı. Merih kendi isteğiyle bir takım kişiler tarafından; önce Başakşehir, ondan sonra da Portekiz'e götürüldü. Sadece Fenerbahçe'ye yetiştirme bedelinden kurtulmak için yapılmış bir organizasyondu. Merih şu anda çok iyi bir yerde. Onun adına sevindirici bir olay. Fenerbahçe'den bu şekilde ayrılmasını, ben şahsen yakıştıramadım. Çok üzüldüm, Fenerbahçe'yi sevmiyorsan bir şey demem, Fenerbahçe sana kötü davranmışsa bir şey demem ama öyle bir şey olmadı.

ŞENOL ÇORLU SUÇLANMAMALI…

Şenol Çorlu da altyapı sorumlusuydu, Müjdat Hoca'dan önce o da öyle bir insan değil. Çok iyi bir teknik direktör. Ben onlardan bir yanlış olup Merih'in kaçtığını düşünmek istemiyorum. Söyleseler de inanmam, çünkü o iki insanı da tanıyorum. Merih'e inanılmaz, her şeylerini verebilecek insanlar. Merih yanlış yapmıştır ama doğru yerdedir. Şu an Juventus'ta. Orada olmayıp, daha kötü bir yerde olsaydı, kafasını vuruyor olurdu.