Turgutlu’da düğün-bayram

TURGUTLUSPOR: 2-ESENLER EROK: 1
STAT: Calista Sports Center
HAKEMLER: Turgut Doman **, Oğuz Terzi **, Mehmet Ali Akkor **
TURGUTLUSPOR: Fatih ***, Hayrullah **, Mehmet **, Doğan **, Kadir Yazıcı **, Emre Keskin **(Kadir Torbacı dk.65 ***), Samet **, Necmi **(Ferhat dk.73 **), Abdülkadir ***, Onur **(Özcan dk.90 **), Ergun **(Mithat dk.65 **)
ESENLER EROKSPOR: İsmet *, Hüseyin **, Erol *(Rahmi dk.61 *), Gökcan * (81 Sinan dk.81 *), Efe Can *(Haydar dk.86 ?) Alper *, Emre *(Savaş dk.86 ?), Umut **, Abdurrahman *(Eren dk.86 ?) Şahin *, Halil *
GOLLER: Umut (dk.48) (Esenler Erokspor), Kadir Torbacı (dk.76), Abdülkadir (dk.82) (Turgutluspor)
SARI KARTLAR: Kadir Yazıcı (Turgutluspor), Emre, Erol, Umut (Esenler Erokspor)
KIRMIZI KART: Rahmi (dk.90+5) (Esenler Erokspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.