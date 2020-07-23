Korona efendi izin verirse 1..

Ertelenen olimpiyatlarla ile ilgili organizasyon komitesinden açıklama: Korona virüs salgınına dair koşulların değişmemesi halinde ertelenen oyunların 2021'de de yapılmasının zor olduğunu belirten Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, aşı ve tedavi çalışmalarındaki gelişmelerin süreçte kilit rol oynayacağını söyledi. Covid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen olimpiyatların 2021'de gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine dair tartışmalar sürerken, konuya ilişkin açıklama Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori'den geldi. Japonya kamu yayıncısı NHK'ye verdiği röportajda süreci değerlendiren Mori, salgın koşullarının değişmemesi halinde oyunların gelecek yıl da yapılamayabileceğini belirtti. Buna rağmen son kararı Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) vereceğine vurgu yapan Mori, varsayımlara dayalı böyle bir konuda kesin cevap vermenin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi. Mori, ayrıca salgına dair mevcut durumun bir yıl boyunca devam edeceğini düşünmediğini kaydetti.