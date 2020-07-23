Kocaelispor geleceğini seçmelerle arıyor!

2020-2021 Futbol sezonu A Takımımıza yetenekli oyuncuları kazandırmak amacı ile seçme yapılacaktır. 27 Temmuz Pazartesi ve 28 Temmuz Salı günü saat 17.00'da yapılacak olan seçmelere 17 yaş ve üstü futbolcular katılabileceklerdir. Kocaelispor Körfez Brunga tesislerimizde yapılacak olan seçmelere Altyapı Koordinatörümüz ve Altyapı Antrenörlerimiz de iştirak edip gözlem yapacaklar ve buradan gelecek vaat eden genç oyuncuları da tespit edilip kulübümüz bünyesine dahil edilecektir. Tüm oyunculara başarılar dileriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.