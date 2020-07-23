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23 Tem 2020 - 15:08- Spor G: 23 Tem 2020 - 15:10

Kocaelispor geleceğini seçmelerle arıyor!

2020-2021 Futbol sezonu A Takımımıza yetenekli oyuncuları kazandırmak amacı ile seçme yapılacaktır.
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2020-2021 Futbol sezonu A Takımımıza yetenekli oyuncuları kazandırmak amacı ile seçme yapılacaktır. 27 Temmuz Pazartesi ve 28 Temmuz Salı günü saat 17.00'da yapılacak olan seçmelere 17 yaş ve üstü futbolcular katılabileceklerdir. Kocaelispor Körfez Brunga tesislerimizde yapılacak olan seçmelere Altyapı Koordinatörümüz ve Altyapı Antrenörlerimiz de iştirak edip gözlem yapacaklar ve buradan gelecek vaat eden genç oyuncuları da tespit edilip kulübümüz bünyesine dahil edilecektir. Tüm oyunculara başarılar dileriz.

 

23 Tem 2020 - 15:08 - Spor

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