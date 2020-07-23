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23 Tem 2020 - 15:09- Spor G: 23 Tem 2020 - 15:12

Derinceliler tek yürek oldu! 2.Lig heyecanı seneye kaldı

Derinceliler, Belediye Derincespor ile Karşıyaka'nın karşı karşıya geldiği zorlu müsabakayı Kent Meydanı’nda kurulu olan dev ekranda takip etti
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Bu sezon mücadele verdiği TFF 3.Lig'de klasman grubunu ikinci sırada bitirerek çok önemli bir başarıya imza atan Belediye Derincespor, play off yarı finalinde Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan Belediye Derincespor-Karşıyaka müsabakasının coşkusu ise Derince Belediyesi tarafından, Kent Meydanı’nda kurulu olan dev ekran aracılığıyla ilçe halkına en güzel şekilde yansıtıldı.

BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI

Sarı lacivertli temsilcimizin rakibine 1-0'lık skorla mağlup olduğu zorlu mücadeleyi takip eden Derinceliler, 90 dakika boyunca büyük bir heyecan yaşadı. Derince Kent Meydanı’nda müsabakayı izleyen isimler arasında Derince Belediye Başkan Vekili Kenan Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, meclis üyeleri ve muhtarlar da yer aldı. 

23 Tem 2020 - 15:09 - Spor

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