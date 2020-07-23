Kırkpınar’ın bu yılki ağası bilim kurulu olacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile Türkiye'deki diğer geleneksel güreş organizasyonlarının Bilim Kurulu’nun rehberliğinde düzenlenmesinin planlandığını bildirdi.

TOPLANTI VE SEÇİM YAPILDI

Gürkan, Balıkesir'de Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantıda birliğin encümen üyeliğine seçilen Gürkan, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kırkpınar başta olmak üzere tüm güreş organizasyonlarının ertelendiğini aktardı ve teması bol olan spor güreşlerin, sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için çalışma içinde olduklarını kaydetti.

BİLİM KURULU KARAR VERECEK

Gürkan "Hedefimiz ve niyetimiz Kırkpınar'dan başlayarak yapabildiğimiz kadar çok yağlı güreş yapmak. Şartlar nasıl olur onu Bilim Kurulunun rehberliği, yol göstericiliği doğrultusunda düzenleyeceğiz. Pandemi artmazsa işimiz kolay. Burada aslında sorumluluk hepimize, bütün milletimize düşüyor. Eğer maske takarsak, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyarsak o zaman mutlaka pozitif vaka sayısı azalacak. Bizim de güreşleri yapmamızın önündeki engeller küçülecektir” dedi.