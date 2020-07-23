Yenidoğan Serdarspor bu sezon en büyük haksızlığa uğrayan kulüp oldu 2.Küme ekibi, ligler devam ettirilmediği için maç eksiğine rağmen bir üst lige çıkma Play-Off oynama hakkını kaybetti. Buna rağmen sesini çıkarmayan ve ölenlerin anısına saygısızlık yapmamak için centilmenlik örneği gösteren Yenidoğan Serdarspor, yeni sezon iç transfer görüşmelerini sürdürüyor. Tesislerde yapılan görüşmelerin ilkinde, mevcut kadrodaki Mert Uslu ile yeniden el sıkışıldı ve sözleşme imzalandı. Başkan Abdülkadir Bayraktutar “Hayırlı olsun. Hedef zirvede bir Yenidoğan Serdarspor” dedi.
Uslu uslu yuvada kaldı
Yenidoğan Serdarspor bu sezon en büyük haksızlığa uğrayan kulüp oldu 2.Küme ekibi, ligler devam ettirilmediği için maç eksiğine rağmen bir üst lige çıkma Play-Off oynama hakkını kaybetti.
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