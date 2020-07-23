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23 Tem 2020 - 15:13- Eğitim G: 23 Tem 2020 - 15:19

Final Eğitim Kurumları’nda mezuniyet heyecanı

Başiskele’de eğitim öğretimine devam eden Özel Final Eğitim Kurumları, mezun olan öğrencileri için Covid-19 salgını nedeniyle sade bir tören düzenledi
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İlimizin başarılı eğitim kurumlarından Özel Final Eğitim Kurumları, mezun olan öğrencileri için okul salonunda mezuniyet töreni düzenledi. Maske kuralına dikkat edilen törende Özel Final Okulları Sahibi Celalettin Gür, okul öğretmenleri, öğrenciler ve veliler yer aldı. Mezuniyet töreninde okul birincileri okul kütüğüne isimlerini çaktılar.

DİPLOMALARINI ALDILAR

Törende kürsüye çıkan Okul Sahibi Celalettin Gür, “Mezuniyet törenimize hoş geldiniz. Virüs nedeni ile böyle sade bir tören yapalım istedik. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nda derece alan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Siz değerli velilerimizi de tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu. Ardından öğrenciler, diploma ve Takdir Belgelerini Okul Sahibi Celalettin Gür ve öğretmenlerinden aldılar.

DERECEYE GIREN ÖGRENCİLER (ORTAOKUL)

Selen Yılmaz

Taha Eren Meriç

Torak Umut Temel

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER (LİSE)

Cağatay Kaynar

Onur Gök

Zeynep Nuhoğlu

23 Tem 2020 - 15:13 - Eğitim

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