Pandemi sürecinde de kısıtlamaların el verdiği ölçüde çalışmalarına devam eden bölgemiz futbol hakemleri, şimdi daha rahat ve yine kurallara uyarak çalışmalarını sürdürüyor. Gebzeli tecrübeli hakemimiz Muharrem Kırbaş yönetiminde bir süredir çalışan hakemlerimiz, bu kez de Gebze Teknik Üniversitesi’nin parkurlarında güç depoladı.
Hakemlerimiz güç depoluyor
Pandemi sürecinde de kısıtlamaların el verdiği ölçüde çalışmalarına devam eden bölgemiz futbol hakemleri, şimdi daha rahat ve yine kurallara uyarak çalışmalarını sürdürüyor.
ELEMAN ARANIYOR
Körfez Esentepe’deki şarküterimizde çalışacak bayan tezgahtar ve kasİyer elemanlar alınacaktır.0541 273 71 16
ELEMAN ARANIYOR
YAFA İnşaat A.Ş. olarak İzmit projemizde değerlendirmek üzere; - Mobil Vinç, Greyder, Silindir, Beko-Loder ve - Lastikli Loder operatörleri, - Bet...0533 382 15 64
KİRALIK OFİS
İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis0 532 344 19 97
SATILIK DUBLEKS DAİRE
- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...0545 200 04 04
SATILIK DUBLEX DAİRE
- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...0545 200 04 04
İKİZLER KURBANLIK
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK
Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR
İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63