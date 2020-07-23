Hakemlerimiz güç depoluyor

Pandemi sürecinde de kısıtlamaların el verdiği ölçüde çalışmalarına devam eden bölgemiz futbol hakemleri, şimdi daha rahat ve yine kurallara uyarak çalışmalarını sürdürüyor. Gebzeli tecrübeli hakemimiz Muharrem Kırbaş yönetiminde bir süredir çalışan hakemlerimiz, bu kez de Gebze Teknik Üniversitesi’nin parkurlarında güç depoladı.