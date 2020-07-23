Kocaman, Uzunbey Köprüsü’nü yerinde inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Uzunbey Mahallesi’nde yapımına devam edilen Uzunbey Köprüsü çalışmalarını yerinde incelerken yetkililerden bilgi aldı. İnceleme sırasında Belediye Başkanı Kocaman’a Uzunbey Mahalle Muhtarı Nuran Öztürk de eşlik etti.

MODERN VE GÜVENLİ ULAŞIM

Ağır tonajlı araçların çok sık kullandığı Uzunbey Mahallesi’nde bulunan köprü revizyonu alınan yatırım kararı ile inşaat çalışmaları başladı. Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 24.50 metre uzunluğundaki Uzunbey Köprüsü’nde 100 cm uzunluğunda 23 adet kiriş montajı yapılacak.