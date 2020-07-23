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23 Tem 2020 - 15:20- Siyaset G: 23 Tem 2020 - 15:22

Şayir’den Müftü Apaydın’a hayırlı olsun ziyareti

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçeye yeni atanan Müftü Recep Apaydın’ı ziyaret etti
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Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, emekli olan müftü Osman Barış’ın yerine Samsun’un Terme ilçesinden Dilovası’na atanan Müftü Recep Apaydın’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını temenni edip, başarı dileklerinde bulundu. Müftü Apaydın ise Başkan Şayir’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, kent için yapılacak her türlü çalışmada yanlarında olacaklarını belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.

23 Tem 2020 - 15:20 - Siyaset

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