Bizim Şevval Turgutlu’da

Turgutlu ile spor alış verişi sürüyor. Kocaelispor’un Turgutlulu teknik adamı Selahattin Dinel ilimizde görev yaparken, arkadaşı ve adaşı Selahattin ise Darıca’da görev yapmıştı. Kocaelispor alt yapısından yetişen basketbolcumuz Şevval Oyan da Turgutlu Belediyespor kadın basketbol takımının ilk transferi olarak imzayı attı. Oyan, aynı zamanda Kandıralı teknik direktör Ayhan Serkan Oyan’ın de öz yeğeni oluyor.