Akif Kılıç Kullarspor’da basın sorumlusu oldu

BAL temsilcimiz Kullarspor ikinci sezonuna hazırlanırken, Kurumsallaşma anlamında da ataklar yapıyor. Kulübün Başkanı Fahir Altıntaş “Kulübümüzün kurumsallaşma adımları kapsamında, Basın, Yayın, Tanıtım ve Sosyal Medya Sorumlusu olarak, efsane amigomuz merhum Salih kılıç ağabeyimizin oğlu Akif Kılıç görevlendirilmiştir. Hayırlı olsun. Akif Kardeşimize yeni görevinde başarılar diliyor, merhum Salih ağabeyimizi de bu vesileyle hayırla yad ediyoruz” dedi.