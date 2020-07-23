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23 Tem 2020 - 15:23- Spor G: 23 Tem 2020 - 15:25

Kocaelispor Bilgi Yarışması iptal edildi

İzmit Belediyesi, dün akşam yaşanan kaza nedeniyle Kocaelispor Bilgi Yarışmasını ertelendi.

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İzmit Belediyesi’ne ait bir aracın, kenti yasa boğan Kandıra’daki talihsiz bir kazaya karışmış olması ve yanan yas nedeniyle, dün akşam yapılması planlanan Kocaelispor Bilgi Yarışması ertelendi. Yarışma programı daha sonra yeniden düzenlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacak.

23 Tem 2020 - 15:23 - Spor

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