Hareketsizlik omurga sağlığımızı bozuyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ( Covid -19) salgınında vaka sayısında yaşanan azalma ile birlikte alınan önlemler ile normalleşme adımları 1 Haziran itibariyle atılmaya başladı. Özellikle dijital bağımlılığın arttığı bu süreçte vücudun çatısını oluşturan, hareket etmemizi, sağlıklı nefes almamızı sağlayan ve kalp sağlığı ile sinirlerin korunmasında büyük öneme sahip omurga sağlığına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hareketsiz bir yaşam tarzı ise bu sorunlara davetiye çıkarıyor. Öyle ki Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı, "2019 Türkiye Sağlık Araştırması" sonuçlarına göre geçen yıl 15 yaş ve üstü bireylerde en çok görülen hastalık türleri sırasıyla yüzde 29,7 ile bel ve yüzde 20,5 ile boyun bölgesi problemleri oldu. Bu dönemde en çok görülen sağlık sorunları arasında ise omurga rahatsızlıkları dikkat çekiyor. Özellikle ofislerin evlere taşınması ile hareketsiz yaşamın yüksek olduğu süreçte bel, boyun ve sırt ağrıları en sık görülen sorunlar olarak karşımıza çıkıyor.

Telefona bakarken başınızın ağırlığı 20 kiloya çıkabilir

Bu ağrıların hafife alınmaması gerektiğine vurgu yapan Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurten Küçükçakır, “Mart ayından beri evlerde daha sık vakit geçirir olduk. Bu durum ise bel, boyun ve sırt gibi omurga sağlığı ile ilgili başvuranların sayısında artış yaşanmasına neden oldu.Örnek vermek gerekirse sırt bölgemizdeki ki normal eğrilik 25-40 derecedir. Özellikle bu dönemde daha çok artan dijital bağımlılık da eğrinin artmasına insanlığın şeklinin değişmesine neden oluyor. Aslında bu durumun temel nedeni ise hareketsiz yaşam.Vücudumuzda 206 kemik, onları birbirine bağlayan 360 adet eklem ve 700'den fazla kas bulunuyor. Bunların işleyişi ise hareket ile doğrudan orantılıdır. Normalde başımızın ağırlığı beş buçuk, altı kilo arasında. Telefon, tablet veya başka bir cihaz kullanımında 15 derecelik eğilmeye bağlı olarak başımızın ağırlığı 20 kiloya kadar çıkabiliyor, bu da boynumuza daha fazla yük bindirmiş oluyor. Bu durumda boyun düzleşmelerine, fıtıklara neden olabilir. Boyun bu kadar etkilenirken bu yük aynı zamanda bacaklara kadar iniyor. Başımız arkaya doğru C çiziyor fakat eğildikçe ters C olmuş oluyor bu durumda omurgamızda ciddi şekil bozukluklarına neden oluyor. Hareketsizlik bağışıklığı ve obeziteyi de olumsuz etkilerken kemik erimesi ve kay kaybı meydana getirebilir. Evde ya da normalleşme süreci ile birlikte artık gitmeye başladığımız ofislerimizde yapabileceğimiz basit ama çok etkili egzersizler ile bu durumu çözebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Çalışırken mutlaka dik durun

Bilgisayar karşısında sandalyede otururken mutlaka dik durmalıyız. Dizler ve kalçalar 90 derece kıvrık olacak. Bacak bacak üstüne atmayı önermiyoruz.Mutlaka ayaklarımız yerde sabit olacak. Hatta ayağımızın altına omurgamızı rahatlatmak için hafif bir yükselti koyabiliriz. Sandalyede otururken bel desteği lazım yani bel çukurumuz boş kalmasın ki omurgaya fazla yük binmesin. Maksimum 20 -30 dakika sabit kaldıktan sonra kalkıp bir ara verelim. Boynumuzu rahatlatalım.

1-Boyun Egzersizleri

Boyun ve omuz esneme hareketleri, vücudun ısınmasını sağlayarak egzersizlere hazırlıyor. İşte kolayca yapacağınız hareketler:

• Öncelikle boynunuzu sağ elimizle destekleyerek sağ omzunuza doğru eğerek 10 saniye bekleyin ve daha sonra bu işlemi sol elimizin desteği ile boynumuzu sol omzumuza eğerek gerçekleştirelim, 10 saniye bekletip rahatlayalım. Bu arada boyun kaslarımızdaki gerginliği hissedelim.

• Ellerinizle çenenizi tutarak başınızı arkaya doğru ittirin ve 10 saniye bekleyin, daha sonra ellerinizi başınızın arkasına alarak bu kez de ön tarafa doğru ittirin.

• Başımızı sol elimizin avuç içiyle destekleyip başımızı elimize doğru itiyoruz 5’e kadar sayıp bırakıyoruz. Aynı hareketi sağ taraf için tekrarlıyoruz.

• Başımızın arkasına ellerimiz kenetleyip avuç içleri ile başımızı kavrayarak başımızı ellerimize doğru iterek 5’e kadar sayıyoruz. Aynı hareketi ellerimizi alnımıza koyup başımızı öne iterek uyguluyoruz ve 5’e kadar sayıp bırakıyoruz.

• Boynumuz ile sağa doğru önden arkaya yarım daire çizelim, sonra sola doğru önden arkaya doğru yarım daire hareketi çizelim.

2- Omuz Egzersizleri

• Güçlenmek ve esnekliği arttırmak için ilk olarak omuzlarınızı dairesel olacak şekilde öne doğru çevirin. Aynı işlemi omuzları arkaya olacak şekilde çevirin ve her iki hareketten 10 tekrar yapın.

• Omuzlarımızı yukarı doğru çekelim, çekebildiğimiz maksimal seviyeye gelince 5’e kadar çekip sonra rahatlayalım. 5 kez tekrarlayalım.