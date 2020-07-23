Yüz ifadesi azalması ve gevelemek parkinson habercisi!

Hareketi engelleyen ilerleyici bir beyin hastalığı olan Parkinson, çeşitli şekillerde belirti gösterebiliyor. Hastalığın erken döneminde yüz ifadesinde azalma izlenebileceğini belirten uzmanlar, konuşmanın geveler tarzda olabileceğine ve yazılan yazının da küçüldüğüne dikkat çekiyor.

Şikâyetler tek taraflı başlıyor

Parkinson hastalığında şikâyetlerin titreme veya katılık/sertlik olarak çoğu zaman tek taraflı olarak başladığını, ilerledikçe diğer tarafa da geçtiğini kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Ayrıca erken dönemde yüz ifadesinde azalma izlenebilir, konuşma geveler tarzda olabilir. Yürürken el sallamama başlayabilir” dedi.

Yazı küçülüyorsa dikkat!

Bu şikâyetlerin kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini vurgulayan Dr. Celal Şalçini, “İlk başta şikâyetler çok silik olabilir ve zor fark edilir. Şikâyetler başlıca titreme, hareketlerde yavaşlama (bradikinezi), kaslarda katılık (rijidite), dengesizlik ve duruş bozukluğu, otomatik hareketlerde kaybolma, konuşma değişikliği, yazı yazmada küçülme olabilir. Bu bulgulardan herhangi biri var ise mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir” uyarısında bulundu.

İleri yaş, risk faktörü

Parkinson hastalığında dopamin üreten hücrelerin zamanla öldüğünü kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Parkinson hastalığının sebebi bilinmemektedir fakat genetik yatkınlık ve çevresel etmenler suçlanmaktadır. Bazı Parkinson hastalarında ailesel genetik mutasyonlar saptanmıştır. Risk faktörü olarak ileri yaş, ailede Parkinson hastalığı, erkek olmak ve pestisit/herbisit ilaçlara maruz kalmak gibi faktörler belirtilmektedir” dedi.

Dopamin ilaçları tedavide etkili oluyor

Parkinson hastalığı tedavisinde çeşitli yöntemlerin kullanıldığını kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Parkinson hastalığının tedavisinde ana prensip, eksik olan dopamin hormonunu yerine koymaktır. Dolayısıyla tedavi ağızdan alınan ve dopamin içeren ilaçlarla başlar, daha sonra gerektiği durumlarda ileri tedavi olarak da dopamin pompaları ve cerrahi olarak beyin pilli uygulanabilir” dedi.