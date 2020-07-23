Final Eğitim Kurumları’nda mezuniyet heyecanı

İlimizin başarılı eğitim kurumlarından Özel Final Eğitim Kurumları, mezun olan öğrencileri için okul salonunda mezuniyet töreni düzenledi. Maske kuralına dikkat edilen törende Özel Final Okulları Sahibi Celalettin Gür, okul öğretmenleri, öğrenciler ve veliler yer aldı. Mezuniyet töreninde okul birincileri okul kütüğüne isimlerini çaktılar.
DİPLOMALARINI ALDILAR
Törende kürsüye çıkan Okul Sahibi Celalettin Gür, “Mezuniyet törenimize hoş geldiniz. Virüs nedeni ile böyle sade bir tören yapalım istedik. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nda derece alan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Siz değerli velilerimizi de tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu. Ardından öğrenciler, diploma ve Takdir Belgelerini Okul Sahibi Celalettin Gür ve öğretmenlerinden aldılar.
DERECEYE GIREN ÖGRENCİLER (ORTAOKUL)
Selen Yılmaz
Taha Eren Meriç
Torak Umut Temel
DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER (LİSE)
Cağatay Kaynar
Onur Gök
Zeynep Nuhoğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.