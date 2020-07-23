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23 Tem 2020 - 15:32- Eğitim G: 23 Tem 2020 - 15:36

Memur Sen ve Bil Okulları’ndan protokol

İstanbul Aydın Üniversitesi, Bil Çocuk Üniversitesi Anaokulu ile Memur-Sen İl Temsilciliği arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında Memur Sen üyelerinin çocuklarının eğitimine destek verileceği duyuruldu
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İstanbul Aydın Üniversitesi, Bil Çocuk Üniversitesi Anaokulu ile Memur Sen İl Temsilciliği arasında Yenişehir Mahallesi Koçak Sokak’ta bulunan Memur Sen Hizmet Binası’nda protokol imzalandı. Protokolde Memur Sen’e bağlı üyelerin çocuklarının eğitiminde Özel Bil Okulları tarafından destekler sağlanacağı duyuruldu. İmzalanan protokole Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Marmara Bil Eğitim Kurumları Başkanı Tolga Havuç, İzmit Özel Bil Çocuk Üniversitesi Kurucusu Tuğba Hülür, Kocaeli Pergel Kursları Kurucusu Yüksel İnce ve çok sayıda Memur Sen üyesi katıldı.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK”

İmza öncesi Marmara Bil Eğitim Kurumları Başkanı Tolga Havuç, “Genel merkezimizin izniyle Memur Sen ve Memur Sen’e bağlı 11 farklı sendikamızı kapsayacak şekilde geniş çaplı ilk protokolümüzü imzalayacağız bugün. Biz bugün imzalayacağımız protokolde tüm markalarımızla birlikte Memur Sen’e bağlı bütün üyelerimizin çocukları üniversitemize geldiği zaman yine onlara da kolaylıklar sağlayacağız. Bu Kocaeli değil, Kocaeli’den Türkiye’ye örnek olacak bir projedir” şeklinde konuştu.

“YAŞAYARAK ÖĞRENME PROGRAMI”

İzmit Özel Bil Çocuk Üniversitesi Kurucusu Tuğba Hülür, “Bil Çocuk Üniversitesi çalışmalarından bahsetmek istiyorum. Eğitim programımız İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından hazırlanmış, yaparak ve yaşayarak öğrenme temelli bir okul öncesi eğitim programıdır. Programımız çocuklarımızı kendine ve topluma yön veren bireyler olmaları yolunda rehberlik eder” ifadelerini kullandı.

“ÇOK ÇEŞİTLİ EĞİTİM MODELİ”

Kocaeli Pergel Kursları Kurucusu Yüksel İnce, “İl geneline baktığımızda öğretmenlerimiz sendikamızın destekleriyle yoğun bir çalışma içerisindeler ancak değişen şartlar öğrencilerin ihtiyaçlarını çok çeşitli bir hale götürüyor. Bu durumda Pergel Kurslar Kocaeli’de bir marka olacaktır. Öğrencilerimizi sadece sınava hazırlamayacağız onların kişisel gelişimine katkılarda bulunacağız. Çok çeşitli bir eğitim modeli olacak. Öğrenci kuruma girdiği anda kendini evinde hissedeceği bir eğitim modeli olacak. MEB’in kurallarına uyarak çağın getirdiği yenilikleri kullanarak bir proje gerçekleştirmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. 

23 Tem 2020 - 15:32 - Eğitim

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