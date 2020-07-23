Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği Ekipleri, Kocaeli ve İstanbul İllerine meydana gelen 3 ayrı oto hırsızlığı olayı ile ilgili olarak soruşturma başlattı. Çaldıkları araçların şase numaraları ve plakalarını değiştirerek yaptıkları ve sattıkları tespit edilen 2 kişinin yakalanması amacıyla 22 Temmuz 2020 günü Başiskele'de operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda A.G. ve E.B. isimli 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şahısların yakalandığı iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda 4 adet yakalama hacizli araç tespit edilerek işlemleri için yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.