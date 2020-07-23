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23 Tem 2020 - 15:42- Ekonomi G: 23 Tem 2020 - 15:44

İMES OSB’de tam kapasite üretime geçildi

Dilovası’ndaki Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES), koronavirüs nedeniyle azalan üretim kapasitesini yeniden tam kapasiteye çıkardı.
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Dilovası’nda 301 hektar alan üzerine kurulu, içerisinde 205 firmanın bulunduğu İMES Organize Sanayi Bölgesi’nde, koronavirüs salgını nedeniyle yüzde 25 oranında düşen üretim, yeniden tam kapasiteye çıkarıldı. Otomotiv sektöründen savunma sanayisine kadar birçok alanda yerli üretim yapılan sanayi bölgesinde, yıllık ortalama 700 milyon dolarlık ürün ihraç ediliyor.  Türkiye ekonomisine önemli derecede katkı sağladıklarını söyleyen İMES Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, ihracat rakamlarının koronavirüs salgını öncesindeki seviyeye ulaştığını söyledi.

HIZLI BİR KALKINMA

Salgın döneminde Avrupa’nın Türkiye’de üretilen ürünlere karşı güveninin arttığını ifade eden Küçükay, "Koronavirüs salgınından önce buradaki üretim rakamları gerçekten iyiydi. Türk ekonomisi zaten 2019 yılının ikinci yarısındaki daralmadan sonra yeniden hızlı bir kalkınmaya geçti. 2020 yılında da mart ayının ortalarına kadar gerçekten önemli bir büyüme rakamı kaydetmişti.

RAKAMLAR YÜKSELDİ

Ancak salgın başladıktan sonra haliyle üretimlerde bir düşüş gözlendi. Biz üretim kapasitesini elektrik saatlerindeki anlık okuma sisteminden hesaplıyoruz. Mart ayının 15’inden itibaren elektrik tüketimlerinde yüzde 25’e kadar bir düşme yaşandı ve ondan sonraki süreçte yatay bir seyir izledi. Haziran ayının ortalarından itibaren de yeniden yükselmeye başladı şu anda salgından önceki rakamlara ulaştık." dedi. 

23 Tem 2020 - 15:42 - Ekonomi

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