Temsa’dan yeni fırsat

Geniş ürün yelpazesi ve uzman kadrosuyla depolardaki uygulamalara yönelik çözümler sunan Crown, müşterilerine destek olmaya devam ediyor. Dar koridorlarda kolayca manevra yapabilen, dayanıklı, fonksiyonel ve yüksek performanslı forklift arayan müşterilerine yönelik 3 ton, 4570 mm, tripleks asansörlü Crown FC5225 serisi forkliftlerde bir kampanya başlattı.
KAMPANYA FİYATI
Crown, kampanyası ile lojistik ve depolama konusunda fonksiyonel çözümlere ihtiyaç duyan müşterilerinin ekonomik olarak zorlanmadan işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kampanya fiyatı 32.500 € olan FC5225 serisi forkliftler, 18 ay vadeye sıfır faiz fırsatı ile sunuluyor. Ayrıca kampanyaya özel, KDV oranı sadece %1 olarak uygulanıyor. Kullanıcılar detaylı bilgiye www.depocozumleri.com adresinden erişebilirler. 30 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek olan bu büyük avantajlar sınırlı sayıda ürün için geçerli.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.