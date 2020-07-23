Gemide hedef % 80 yerlilik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Mega yat imalatı ve gemi söküm sektöründe dünya üçüncüsüyüz. 18 yılda, dünya denizcilik filosuna göre yüzde 87 daha fazla büyüme sağladık. Gemi üretiminde hedefimiz yüzde 80 oranında milli ve yerliliktir. Denizcilik sektörüne yakıt KDV indirimi ve kira muafiyetleriyle ciddi destekler sağladık. Milli gelirimizdeki denizciliğimizin oranını yüzde 2.4’ten çok daha yukarılara çekmek istiyoruz. 2019’da da yüzde 1.59’la bütün zamanların en iyi derecesiyle yine ‘Beyaz Bayrak’ almaya hak kazandık.”