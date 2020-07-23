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23 Tem 2020 - 15:48- Ekonomi G: 23 Tem 2020 - 15:51

Yabancıya satışta ilk hedef 15 milyar $

Kovid-19 sürecinde gerileyen yabancıya konut satışları, haziran ayında yükseliş ivmesini yeniden yakaladı.
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Geçtiğimiz günlerde haziran 2020 sonuçlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yabancılara 1.664 konut satıldı. 398 konut satışıyla İranlılar ilk sırada yer alırken, 257 konutla Iraklılar, onları da 78 konut satışı ile Çinliler takip etti. Yıl sonunda 35 bin adet konut satışını öngördüklerini belirten Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, Türkiye’yi uluslararası gayrimenkul yatırımlarından en çok pay alan 5 ülke arasına sokmak istediklerini söyledi. Akbal, yabancıya gayrimenkul satışından elde edilen gelirin ise 2023’te 15 milyar dolara, 2025’te de 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

400 MİLYAR DOLAR

Uluslararası gayrimenkul pazarının 400 milyar doları aştığını belirten Akbal, Türkiye’nin bu pastadan 6 milyar doların üzerinde pay aldığını kaydederek, bunu artıracaklarını ifade etti. Çinlilerin geçen yılın sonlarına doğru konut alımında artışa geçtiğini dile getiren Akbal, şunları söyledi: “Çinlilerin bugüne kadar yaptıkları yatırımların 500 milyar doları aştığı ifade ediliyor. Her yıl dünyadan 50-100 milyar dolar aralığında gayrimenkul alıyorlar. Çin potansiyelini henüz keşfedemedik ancak son bir yıldır Çinlilerin gayrimenkul yatırımı arttı. Burada firmalarımızın tanıtımı büyük önem taşıyor.”

23 Tem 2020 - 15:48 - Ekonomi

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