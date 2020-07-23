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23 Tem 2020 - 15:50- Ekonomi G: 23 Tem 2020 - 15:52

FLO’da bayram çoşkusu başladı!

Her yaşa her tarza hitap eden binlerce ayakkabı, çanta ve aksesuar çeşidini bir arada sunan FLO; zengin koleksiyonu, cazip fiyatları ile bayram alışverişlerinin vazgeçilmez adresi oluyor.
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Soft renklerin ve metalik etkilerin dikkat çektiği FLO kadın koleksiyonunda yer alan birbirinden farklı modeller, kadınların bayram kıyafetlerine benzersiz şıklık katıyor. Kalın tabanlı sneakerlar, dolgu topuklu terlik ve sandaletler ile kıyafetleri tamamlayan göz alıcı çantalar kadınlara bayram için doğru bir kombin alternatifi oluyor. Geniş model yelpazesiyle her tarza hitap eden koleksiyonlar hazırlayan FLO, bayramda da spor giyimden vazgeçmeyen erkekleri birbirinden farklı sneaker tasarımlarıyla buluşturuyor. Rahat taban yapısıyla konforlu adımlar sağlayan sneakerlar, nefes alan yüzeyi sayesinde ferah bir yürüyüş imkânı sunuyor.

Bayram heyecanı yaşayan çocuklara en güzel hediye bir çift ayakkabı!

Bayramlık heyecanı yaşan minikler, hayallerindeki ayakkabıyı FLO’nun rengarenk ve eğlenceli çocuk koleksiyonunda buluyor. Bayramların en güzel hediyesi olan ayakkabılar çocukların bayram sevincini doyasıya yaşamasını sağlıyor. Babet, sneaker, sandalet ve birbirinden şirin çanta modelleriyle kız çocukları bayramlık elbiselerine renk katarken, erkek çocukları ise konforlu spor ayakkabılarla bayramı tüm enerjisiyle yaşıyor. Renkli ve parlak detayların eşlik ettiği modeller çocuklara, en güzel bayram hediyesi oluyor!

Kinetix, Lumberjack, Polaris, Butigo, Nine West, Dockers By Gerli ve Mercedes gibi kendi kategorisindeki lider markaların yanında pek çok global markanın 2020 Koleksiyonlarını görebilmek ve bayram kombininize eşlik edecek en şık ayakkabıyı bulabilmek için www.flo.com.tr web sitesini ve FLO mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.

23 Tem 2020 - 15:50 - Ekonomi

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