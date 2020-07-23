Ülkü Ocakları, Erzurumlular Derneğini ziyaret etti

Derince'de bulunan Kocaeli Erzurumlular Derneğine Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Kurt ziyarette bulundu. Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Kurt'la birlikte Derince, Körfez ve Yarımca Ocak başkanları da ziyarette katılım gösterdi. Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok ve yöneticiler tarafından karşılanan Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Kurt, “23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresinin yıldönümünde gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi.
“ATATÜRK VE TÜM KAHRAMANLARIMIZI RAHMET ANIYORUZ”
Kurt yaptığı açıklamada, “Erzurum vatan ve millet sevdalısı, gözüpek insanları yetiştirmiştir. Bugün dadaşlarla olmaktan büyük mutluluk duyduk. Hemşehrimle her zaman birlikte olacağız. 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresinin yıldönümünde gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Dernek başkanımıza ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok ise derneklerine gerçekleştirilen ziyaretten dolayı Yunus Emre Kurt’a teşekkür etti.
Doğanay YILMAZ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.