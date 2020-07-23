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23 Tem 2020 - 15:51- Yaşam G: 23 Tem 2020 - 15:54

Ülkü Ocakları, Erzurumlular Derneğini ziyaret etti

Derince'de bulunan Kocaeli Erzurumlular Derneğine Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Av.Yunus Emre Kurt ziyaret gerçekleştirdi. 
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Derince'de bulunan Kocaeli Erzurumlular Derneğine Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Kurt ziyarette bulundu. Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Kurt'la birlikte Derince, Körfez ve Yarımca Ocak başkanları da ziyarette katılım gösterdi. Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok  ve yöneticiler tarafından karşılanan Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Kurt, “23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresinin yıldönümünde gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi.

“ATATÜRK VE TÜM KAHRAMANLARIMIZI RAHMET ANIYORUZ”

Kurt yaptığı açıklamada, “Erzurum vatan ve millet sevdalısı, gözüpek insanları yetiştirmiştir. Bugün dadaşlarla olmaktan büyük mutluluk duyduk. Hemşehrimle her zaman birlikte olacağız. 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresinin yıldönümünde gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Dernek başkanımıza ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok ise derneklerine gerçekleştirilen ziyaretten dolayı Yunus Emre Kurt’a teşekkür etti.

Doğanay YILMAZ

23 Tem 2020 - 15:51 - Yaşam

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