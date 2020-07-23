Evinde kendini asarak intihar etti

Kocaeli’de son zamanlarda artan intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi. Edinilen bilgilere göre, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi’nde bulunan bir apartmanın 3. katında ailesiyle birlikte yaşayan ve emekli olduğu öğrenilen Rıza K., evde kimsenin olmadığı gece saatlerinde kendisini iple asarak yaşamına son verdi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Rıza K.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardında morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.