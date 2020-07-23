Akar: Basın özgürlüğünden bahsetmek mümkün değildir

TBMM Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Akar şunları söyledi, “Düşünceyi açıklama özgürlüğünün en etkili araçlarından olan basın, demokratik ve çağdaş rejimlerin vazgeçilmez kurumlarından biridir. Ülkemizde, özellikle darbe dönemlerinde sancılı süreçlerden geçmiş olan basın özgürlüğü bugün o günleri aratacak bir düzeyde gerilemiştir. Yüzlerce basın emekçisinin cezalandırıldığı birçok basın yayın kuruluşun sadece haberlerinden dolayı kapatıldığı bir dönem de basın özgürlüğünden bahsetmek mümkün değildir.
BÜYÜK SORUNLAR VAR
Gazetecilerin kendilerini baskı altında hissetmeden, özgürce eleştirileri ve düşüncelerini yazabilmelerinin imkanları sağlanmalıdır. Toplumun bilgilenmesini, yaşananlardan haberdar olmasını sağlayan gazetecilerin yaşadıkları büyük sorunların yanında, basının giderek önce şirketleşmesi, sonra da holdingleşmesi basının özgürlüğünü kısıtlayan en önemli etkilerdendir. Sendikal örgütlenmenin sağlandığı, gazetecilerin gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hapislerde çürütülmediği, gazetecilerin haklarının verildiği bir ortamda, gazetecilerin kendilerini baskı altında hissetmeyerek, özgürce haber yapabileceği gerçeği de unutulmamalıdır.
KALEMİ ÖZGÜR OLANLAR
Tüm bu olumsuz koşullara rağmen; Basın emekçilerinin mesleklerinden dolayı yargılanmadığı, gerçek basın bayramını hep beraber coşkuyla kutlayacağımız günlere kısa zamanda ulaşmak dileğiyle; kalemi özgür iradeli tüm basın emekçilerimizin 24 Temmuz Basın Bayramlarını kutluyor, görevleri başında yaşamlarını yitiren basın mensuplarını saygı ile anıyorum.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.