Toplu ulaşımda maske denetimi

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte toplu ulaşım ve servis araçlarında maske denetimi gerçekleştirdi. Körfez genelindeki ana duraklarda bekleyen ekipler, duraklara yanaşan araçların içerisine girerek denetimlerde bulundu.

DENETİMLER SÜRECEK

Sadece halk otobüslerinde değil, servis araçlarının içinde de maske denetimini gerçekleştiren ekipler, maske takılmasını sağlamak, maske takma kuralına uymayanlara da ceza uygulamak amacıyla denetimlerin gerçekleştirdiğini belirtti.