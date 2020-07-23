Toplu ulaşımda maske denetimi

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte toplu ulaşım ve servis araçlarında maske denetimi gerçekleştirdi. Körfez genelindeki ana duraklarda bekleyen ekipler, duraklara yanaşan araçların içerisine girerek denetimlerde bulundu.
DENETİMLER SÜRECEK
Sadece halk otobüslerinde değil, servis araçlarının içinde de maske denetimini gerçekleştiren ekipler, maske takılmasını sağlamak, maske takma kuralına uymayanlara da ceza uygulamak amacıyla denetimlerin gerçekleştirdiğini belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.