Kandıra yolundaki kazada sürücü tutuklandı!

Alınan bilgiye göre Alınan bilgiye göre, D-605 karayolundan İzmit yönüne seyir halinde olan Serkan Barhan (37) idaresindeki 34 BSM 420 plakalı otomobil, Çakırcaali Kocabayramlar Sapağı mevkisindeşerit ihlali yapan ve Kandıra istikametine giden Samet K. idaresindeki 34 VZ 6212 plakalı İzmit Belediyesine ait çim taşıyan kamyonla çarpıştı.Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobilde bulunan sürücüsü Serkan Barhan ile eşi Duygu Barhan(33), oğlu Göktuğ Barhan (6) ile Serkan’ın kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) isimli şahısların olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Baba Serkan Barhan, Anne Duygu Barhan, çocukları Göktuğ Barhan

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada yaşamını yitiren Tuğba Kılıç’ın 2 yaşındaki bebeği Berra Kılıç ise ambulansla ağır yaralı olarak Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan bebek Kılıç, sevk edildiği Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yine aynı araçta bulunan Serkan Barhan’ın annesi Necla Barhan (55) ile babası Raşit Barhan(65) da ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin inceleme işlemlerinin ardından otopsi işlemleri için ekiplerin müdahalesi sonucu araçtan çıkartılarak cenaze nakil aracına taşındı.

Tuğba Kılıç, Berra Kılıç, Duygu Barhan, Göktuğ Berhan

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrası kamyon sürücüsü Samet K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Sürücünün ifadesinde "Nasıl olduğunu anlamadım" şeklinde ifade verdiği öne sürüldü. Kamyon sürücüsü Koyun, alınan ifadesinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Barhan ailesinin cenazeleri hastane morgunda tamamlanan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Körfez Kuzey Mahallesi Çenedağ Caddesi adresinde ikamet eden tekstil makine bakımcısı ve İpragaz’da özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Serkan Barhan, eşi eczacı kalfası Duygu Barhan, tek çocukları Göktuğ Barhan, Körfez Barbaros Mahallesi Yuva Sokak adresinde ikamet eden Serkan Barhan’ın kız kardeşi Tuğba Kılıç ve çocuğu Berra Kılıç’ın cenazeleri Körfez Asri Mezarlığına getirildi.

Kamyon sürücüsü Samet K.

GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDILAR

Cenazeler, burada kılınan cenaze namazlarının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, aile yakınları, komşular, vatandaşlar katıldı. Öte yandan kazada yaralanan Serkan Barhan’ın babası Raşit Barhan’ın Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği, eşi Necla Barhan’ın ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren torunları 6 yaşındaki Göktuğ Barhan’ınise ana okul eğitimini tamamladığı bu yıl İlköğretim 1. sınıfa başlamak üzere hazırlık yaptığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET ETTİ

Kocaeli’nin trafik kazalarında en çok can kayıplarının ve yaralanmaların yaşandığı ve yıllardır duble yol yapılması sözü verilmesine rağmen halen çalışmaların başlamadığı İzmit Kandıra yolunda yaşanan trafik kazası, akıllara çalışmaların ne zaman başlayacağı sorusunu getirdi. Yaşanan kazaları azaltmak üzere jandarma ekiplerinin radar hız kontrol sistemleri ile aldığı tedbirlere rağmen sürücülerin hatalı sollama ve şerit ihlali yaptığı yolla ilgili vatandaşlar bir an önce tedbir alınması gerektiğini belirterek yetkilileri göreve davet etti.