Nurkan Küçükşengül hayatını kaybetti

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İzmit'in tanınan ve sevilen eski esnaflarından Nurkan Küçükşengül bu sabah hayatını kaybetti. Nurkan Kitapevi'nin sahibi olan merhum KüçükŞengül'ün cenazesi yarın (cuma) namazını müteakip Bağçeşme Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...