Cami avlusunda kendini asan genci imam kurtardı

Darıca Nenehatun Mahallesi'ndeki Kurban Erol Cami İmamı İlhan Akar, saat 04.00 sıralarında avludan gelen sesler üzerine dışarıya çıktığında, gölgelikte ipe asılı kişiyi gördü. İlhan Akar, ipe asılı vaziyetteki genci kurtarmaya çalışırken, bir yandan da bağırarak yardım istedi. Koşarak avluya gelenler, imam ile birlikte genci asılı olduğu ipten kurtardı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ismi öğrenilemeyen gencin bir süredir de psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
İlhan Akar vatandaşlık görevini yaptığını söyleyerek açıklama yapmazken, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, masayı gölgeliğin altına çekerek kendini asan gencin, kısa süre sonra da imam Akar'ın ve çevredeki vatandaşların gelmesi ile kurtarılması yer aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.