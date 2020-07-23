Fahrettin Koca günlük koronavirüs rakamlarını açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315 can kaybı 5 bin 563 oldu. Son 24 saatte 1151 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı.

Bakan Koca, 23 Temmuz Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca açıklamasında, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum." ifadelerini kullandı.