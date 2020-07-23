Uzman çavuşun kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza, dün sabah saatlerinde Dilovası ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelmişti. Kazada Uzman Çavuş Erhan Uçar idaresindeki 34 BIM 576 plakalı Peugeot marka otomobil, gişelerde bulunan beton bloklara çarparak takla atmış ve otomobil sürücüsü Uçar araç içerisinde sıkışan Uzman Çavuş Erhan Uçar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Uzman çavuşun otomobili ile gişelere çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
FECİ KAZA KAMERADA
Uzman Çavuş Erhan Uçar'ın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Uzman çavuşun kullandığı araç gişelere çarpıyor. Çarpmasının etkisi ile araç takla atarak yanmaya başlıyor. Taklalar atan ve alev alan aracın paramparça olduğu görülüyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.