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24 Tem 2020 - 09:02- Gündem G: 24 Tem 2020 - 09:06

Kurumuş ağaçları ev eşyasına dönüştürüyor

Dilovası'nda Bahattin Alğaç (62), ormanlardan topladığı kurumuş ağaçların bedenleri ve dallarını sehpa, masa, abajur gibi ev eşyalarına dönüştürüyor.

Demirören Haber Ajansı
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Dilovası Kayapınar Mahallesi'nde oturan Bahattin Alğaç, emekli olduktan sonra bir mobilya mağazasında gördüğü ahşap ev eşyasından esinlenerek ev eşyaları yapımına merak saldı. Ormandan topladığı kurumuş ağaç gövdelerini ve dallarını evinin garajında biriktiren Alğaç, hobi olarak sehpa, masa, abajur gibi ev eşyaları üretmeye başladı. Yaklaşık 2 senedir ahşaptan eşyalar ürettiğini söyleyen Bahattin Alğaç, "Emekli olduktan sonra çok fazla boş vaktim oldu. Kıraathaneye gittim, orada vakit geçirmenin bana uygun olmadığını anladım, daha sonra bu işe merak saldım. Kurumuş ağaçları ve dalları ormandan kendi imkanlarımla buluyorum, topladıktan sonra garajımda biriktiriyorum. İlk olarak getirdiğim ağaçları temizliyorum, eğilmesin daha sağlam olsun diye tandırda kurutuyorum. Sonrasında şekil veriyorum ve vernikliyorum. Masa, abajur, sehpa gibi eşyalar yapıyorum" dedi.

Bahattin Alğaç yaptığı eşyaların beğenildiğini ifade ederek, "Yaptığım eserleri gören komşularımın ve arkadaşlarımın da hoşuna gitti. Çoğu zaman yoldan geçenler bile durup merakla beni izliyor. Bazen satın almak istiyorlar, hatta birkaç tanesini de sattım. Kendi garajımı sanat atölyesine çevirdim. Emekli olduktan sonra çok fazla boş vaktim olmaya başladı. Kendimi garajımda bu işe verdim. Eğlenceli bir şekilde vakit geçiriyorum" diye konuştu.

24 Tem 2020 - 09:02 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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