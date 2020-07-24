Dilovası Kayapınar Mahallesi'nde oturan Bahattin Alğaç, emekli olduktan sonra bir mobilya mağazasında gördüğü ahşap ev eşyasından esinlenerek ev eşyaları yapımına merak saldı. Ormandan topladığı kurumuş ağaç gövdelerini ve dallarını evinin garajında biriktiren Alğaç, hobi olarak sehpa, masa, abajur gibi ev eşyaları üretmeye başladı. Yaklaşık 2 senedir ahşaptan eşyalar ürettiğini söyleyen Bahattin Alğaç, "Emekli olduktan sonra çok fazla boş vaktim oldu. Kıraathaneye gittim, orada vakit geçirmenin bana uygun olmadığını anladım, daha sonra bu işe merak saldım. Kurumuş ağaçları ve dalları ormandan kendi imkanlarımla buluyorum, topladıktan sonra garajımda biriktiriyorum. İlk olarak getirdiğim ağaçları temizliyorum, eğilmesin daha sağlam olsun diye tandırda kurutuyorum. Sonrasında şekil veriyorum ve vernikliyorum. Masa, abajur, sehpa gibi eşyalar yapıyorum" dedi.
Bahattin Alğaç yaptığı eşyaların beğenildiğini ifade ederek, "Yaptığım eserleri gören komşularımın ve arkadaşlarımın da hoşuna gitti. Çoğu zaman yoldan geçenler bile durup merakla beni izliyor. Bazen satın almak istiyorlar, hatta birkaç tanesini de sattım. Kendi garajımı sanat atölyesine çevirdim. Emekli olduktan sonra çok fazla boş vaktim olmaya başladı. Kendimi garajımda bu işe verdim. Eğlenceli bir şekilde vakit geçiriyorum" diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.