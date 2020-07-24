Kamu kurumlarına salgın ve hijyen eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hijyen eğitimi veriyor. Bu kapsamda Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli hizmetli personele eğitim verildi.
SALGINDAN KORUNMA YOLLARI
Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından maske kullanımı, temas alanlarının temizliği ve hijyen konularında eğitimler veriliyor. Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, korona virüs hastalığı ve belirtileri, salgının nasıl bulaştığı, salgından korunmak için neler yapılması gerektiği ve iş yerinde alınması gereken önlemler Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli hizmetli personele aktarıldı.
HİJYEN EĞİTİMİ
Alanında uzman eğitim hemşireleri tarafından verilen eğitimde ayrıca ortam havalandırılması, iş yeri ortam temizliği, kişisel hijyenin önemi ve nelerin yapılması gerekliliği, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları personele aktarıldı.
BULAŞMA RİSKİNE KARŞI ÖNLEMLER
Talepler doğrultusunda eğitim planlaması yapan Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ayrıca evde ve iş yerinde hijyenik temizlik nasıl olmalı, sağlıklı el yıkama, virüsün bulaşma riskine karşı önlemler, maske kullanımı ve çıkartılması ve iş yerinde ve evde çamaşır suyuyla Covid19’a önlem nasıl alınır? başlıklarında videolar hazırlayarak sosyal medya üzerinden yayınlanmıştı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.