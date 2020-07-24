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24 Tem 2020 - 09:13- Gündem G: 24 Tem 2020 - 09:16

Sabaha karşı korkutan deprem!

AFAD'tan alınan bilgilere göre, Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi'nde saat 05:19'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Eskişehir’de saat 05:19’da meydana gelen deprem korku ve paniğe yol açtı. AFAD verilerine göre Tepebaşı ilçesinde yaşanan deprem yerin 11 kilometre altında gerçekleşti. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

24 Tem 2020 - 09:13 - Gündem

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