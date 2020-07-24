Sabaha karşı korkutan deprem!

Eskişehir’de saat 05:19’da meydana gelen deprem korku ve paniğe yol açtı. AFAD verilerine göre Tepebaşı ilçesinde yaşanan deprem yerin 11 kilometre altında gerçekleşti. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.