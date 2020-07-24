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24 Tem 2020 - 09:25- Gündem G: 24 Tem 2020 - 09:28

Gelecek İzmit’te kongre 14 Ağustos’ta yapılıyor

Gelecek Partisi İzmit İlçe Teşkilatının 1. Olağan genel kurulu 14 Ağustos  2020 cuma günü saat 13.00’de gerçekleştirilecek.
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Teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren Gelecek Partisi Kocaeli teşkilatı gözünü kongrelere çevirdi. Tüm hazırlıklarını tamamlayan İzmit ilçe teşkilatı kongre için seçim kuruluna başvurarak gün ve saati netleştirdi. İzmit Mehmet Alipaşa Mahallesi Demokrasi Bulvarındaki ilçe merkezinde gerçekleştirilecek genel kurulda 15 gündem maddesi karara bağlanacak. Kongrede 25 yönetim kurulu üyesi ile 110 il kongre delegesi belirlenecek.

"HEYECANLA SAHADA OLACAĞIZ"

Kongre süreciyle ilgili bir açıklama yapan ilçe başkanı Gülşen Efe, “Göreve atanalı 45 gün oldu. Bu süreç teşkilatlanma, üye kayıtları ve kongre hazırlıklarıyla geçti. Kurucu yönetimde yer alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çeşitli nedenlerle aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Yeni katılan arkadaşlarımız olacak. Kongre sürecimizi atlatıp, yeni yönetimimle birlikte, heyecan ve şevkle sahada olacağız” dedi.

24 Tem 2020 - 09:25 - Gündem

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