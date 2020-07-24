Kızıl Gezegen'in bugüne kadarki net görüntüsü

Euronews’te yer alan habere göre, Mars, en son Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'in de Kızıl Gezegen'e keşif araçları fırlatmasıyla birçok ülkenin uzay programına dahil olmuş durumda. Mars'a gönderilmeye devam eden araçlar, Kızıl Gezegen'de atmosfer ısısı, ozon taraması ile oksijen ölçümleri yapacak.

NASA'ya ait keşif araçları halihazırda uzun yıllardır Mars'ta görevlerini sürdürüyor. Elde edilen son imajlar bu robotik araçların sürdüğü izler, gezegenin yüzeyindeki kayalıklar ve çukurları net şekilde gösteriyor.

Görüntüler NASA'nın Spirit, Opportunity ve Curiosity keşif araçlarından elde edildi.

Spirit aracı Mars'ta 2004 ile 2010 arasında aktif olarak görev yaparken, Opportunity aracı 2004 ile 2018 yılları arası aktif olarak Mars yüzeyinde keşif misyonu gerçekleştirdi.

Hala Kızıl Gezegen'de bulunan Curiosity aracı Mars yüzeyine indiği 6 ağustos 2012 yılından bu yana keşif görevini sürdürmeye devam ediyor.