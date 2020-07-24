Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
24 Tem 2020 - 09:41- Gündem G: 24 Tem 2020 - 09:54

Sosyal medya düzenlemesi teklifi kabul edildi

Sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Teklif ile, sosyal ağ sağlayıcıları tanımlanıyor. Bir milyondan fazla izlenme ağ sağlayıcılarına temsilci belirleme yükümlülüğü getiriliyor.

Bir kişi mahkemeye gitmeden, kişilik haklarıyla ilgili bir ihlal düşünüyorsa bir başvuru mekanizması oluşturuluyor.

Başvuruya 48 saat içinde cevap vermesi isteniyor.

Temsilci bulundurma yükümlülüğüne uyulmadığı takdirde beş aşamalı bir ceza öngörülüyor.

İlk aşamada on milyon TL idari para cezası öngörülüyor. Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülük yerine getirilmezse 30 milyon TL idari para cezası verilecek.

İkinci kez verilen idari para cezasından otuz gün içinde yükümlülük yerine getirilmezse yeni reklam vermesi yasaklanacak.

Devamında bunlar yerine getirilmezse Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak ve hakime başvurması halinde birinci aşamada yüzde 50 bant daraltma, yerine getirmezse yüzde 90 bant daraltma cezası verebilir.

Bant daraltma kararı verirse erişim sağlayıcıları da 4 saat içinde bu kararı yerine getirirler.

Kullanıcıların kişilik haklarının ihlali durumunda 48 saat içinde bir cevap gelmezse o sosyal ağ merkezine 5 milyon TL bir ceza kesilecek. Bu yerine getirilmezse 10 milyon idari ceza uygulanacak.

Teklif ile içerik çıkarma ve/veya içeriğin engellenmesi cezası verilebilecek.

24 Tem 2020 - 09:41 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kamu kurumlarına salgın ve hijyen eğitimi mask
Kamu kurumlarına salgın ve hijyen eğitimi
Toplu ulaşımda maske denetimi mask
Toplu ulaşımda maske denetimi
Kocaman, Uzunbey Köprüsü’nü yerinde inceledi mask
Kocaman, Uzunbey Köprüsü’nü yerinde inceledi
Bakanlıktan flaş açıklama: İddialar asılsız mask
Bakanlıktan flaş açıklama: İddialar asılsız
Köy yollarına 56 bin ton asfalt mask
Köy yollarına 56 bin ton asfalt
Gültepeliler Başkanı: Midenizin bulanmaması imkansız mask
Gültepeliler Başkanı: Midenizin bulanmaması imkansız
Anket Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulansın mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Prometeon işçisi son yolcuğuna uğurlandı mask
Prometeon işçisi son yolcuğuna uğurlandı
Ölü sayısı 5'e yükseldi mask
Ölü sayısı 5'e yükseldi
D-100 trafiğe kapatılıyor! mask
D-100 trafiğe kapatılıyor!
Kandıra yolunda feci kaza: 4 ölü 1 yaralı mask
Kandıra yolunda feci kaza: 4 ölü 1 yaralı
Sakaryalı forvet Berk İsmail Ünsal da Körfez yolunda mask
Sakaryalı forvet Berk İsmail Ünsal da Körfez yolunda
Pınar'ın arkadaşları acı gerçeği açıkladı mask
Pınar'ın arkadaşları acı gerçeği açıkladı

GALERİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sona yaklaşıldı mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nda sona yaklaşıldı
Kurban Bayramı alışverişi caddelerde yoğunluk oluşturdu mask
Kurban Bayramı alışverişi caddelerde yoğunluk oluşturdu
Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın mask
Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın
Alev alev yanan evden yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı mask
Alev alev yanan evden yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı
Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez! mask
Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez!
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu mask
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL