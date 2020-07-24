Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
24 Tem 2020 - 10:07- Ekonomi G: 24 Tem 2020 - 10:10

Bakan duyurdu: Bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesi 10 kalemde toplam 358 milyon 204 bin lira tarımsal desteğin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını müjdeledi.
mask

Bakan Pakdemirli, 24 Temmuz’da saat 18.00 itibarıyla hesaplara aktarılacak desteklere ilişkin detayları açıkladı. Bakan Pakdemirli, destek ödeme kalemleri ve miktarlarını ise şöyle sıraladı:

"- Çiğ Süt Desteği ödemesi; 254 bin 300 üreticimizin 2,45 milyon ton çiğ sütü için 329,4 milyon lira,

- Hububat ve Baklagil Desteği; 4 bin 905 üreticimize 16 milyon 515 bin lira,

- Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği; 148 üreticimize 1 milyon 900 bin lira,

- Dane Mısır Desteği; 522 üreticimize 506 bin lira,

- Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği; 2 bin 391 üreticimize 1 milyon 525 bin lira,

- Toprak Analizi Desteği; 176 bin lira,

- Mazot Gübre Desteği; 102 üreticimize 74 bin lira,

- Kırsal Kalkınma Desteği; 69 projeye 6 milyon 464 bin lira,

- Uzman Eller Projesi; 9 projeye 880 bin lira,

- Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında ise 112 yetiştiriciye 764 bin lira olmak üzere toplamda 358 milyon 204 bin lira tarımsal destek bütün üreticilerimize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun.’’

24 Tem 2020 - 10:07 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Bakan duyurdu: Bugün hesaplara yatıyor mask
Bakan duyurdu: Bugün hesaplara yatıyor
Tüketici güven endeksi temmuz ayında 60,9 oldu mask
Tüketici güven endeksi temmuz ayında 60,9 oldu
FLO’da bayram çoşkusu başladı! mask
FLO’da bayram çoşkusu başladı!
Pandemiden zarar gören esnafın borçları ertelendi mask
Pandemiden zarar gören esnafın borçları ertelendi
Yabancıya satışta ilk hedef 15 milyar $ mask
Yabancıya satışta ilk hedef 15 milyar $
Gemide hedef % 80 yerlilik mask
Gemide hedef % 80 yerlilik
Anket Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulansın mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Prometeon işçisi son yolcuğuna uğurlandı mask
Prometeon işçisi son yolcuğuna uğurlandı
Ölü sayısı 5'e yükseldi mask
Ölü sayısı 5'e yükseldi
D-100 trafiğe kapatılıyor! mask
D-100 trafiğe kapatılıyor!
Kandıra yolunda feci kaza: 4 ölü 1 yaralı mask
Kandıra yolunda feci kaza: 4 ölü 1 yaralı
Sakaryalı forvet Berk İsmail Ünsal da Körfez yolunda mask
Sakaryalı forvet Berk İsmail Ünsal da Körfez yolunda
Pınar'ın arkadaşları acı gerçeği açıkladı mask
Pınar'ın arkadaşları acı gerçeği açıkladı

GALERİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sona yaklaşıldı mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nda sona yaklaşıldı
Kurban Bayramı alışverişi caddelerde yoğunluk oluşturdu mask
Kurban Bayramı alışverişi caddelerde yoğunluk oluşturdu
Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın mask
Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın
Alev alev yanan evden yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı mask
Alev alev yanan evden yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı
Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez! mask
Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez!
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu mask
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL