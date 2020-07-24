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24 Tem 2020 - 10:18- Gündem G: 24 Tem 2020 - 10:24

1200 yıllık anıt çınar ağacının altında serinliyorlar

Gölcük bağlı Saraylı Mahallesi'nin meydanında bulunan 1203 yaşındaki anıt çınar ağacının altı, yaz aylarında sıcaktan bunalanların adresi oluyor. Mahallelinin çınarın altında zaman geçirdiğini söyleyen Muhtar Abdulkadir Aktar, "Klima gibi bir etkisi var, bazı insanlar bu ağaca doğal klima da diyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı
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Gölcük Saraylı Mahallesi meydanındaki 2018 yılında tescillenerek koruma altına alınan 35 metre uzunluğundaki 14 metre gövde çapındaki 1203 yaşındaki anıt çınar, görenlerin ilgisini çekiyor. Gölgesinin serinliği nedeniyle mahallelinin 'doğal klima' olarak adlandırdığı ağaç, yaz aylarında bölgede en yoğun zaman geçirilen yer oluyor. 54 tescilli tarihi evin de bulunduğu köye gelenler, çınar ağacını fotoğraf karelerine taşıyor. 

'KÖYÜMÜZ CENNET GİBİ BİR YER'

Saraylı Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Aktaş çınar ağacının ilçenin sembollerinden olduğunu ifade ederek, "Çınar ağacının uzunluğu 35 metre ve gövde çapı 14 metre. Çınar ağacının gölgesi çok serin oluyor. Hava 40 dereceyken ağacın altı 10 derece daha serin oluyor. Burada yaşayan insanlar bağ, bahçe işlerini yaptıktan sonra buraya gelerek ağacın altında dinlenir. Çok keyifli bir ortam. Köyümüz zaten turistik bir köy. Bu ağacın altında oturanlar genelde işe gitmek istemiyor, kalkması zor oluyor. Klima gibi bir etkisi var, bazı insanlar doğal klima da diyor. Köyün genelinde 54 tane tescilli evimiz var zaten onların tamamı koruma altında. Yerli turist de ağırlıyoruz, köyümüz cennet gibi bir yer" dedi. 

'ZAMANIMIZIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ AĞACIN ALTINDA GEÇİRİYORUZ'

Mahalle sakinlerinden Rıfat Büyükbudak şöyle konuştu: 

"Saraylı köyü, çınarı ve çavuş üzümüyle meşhur bir yer. Çınarımız bize atalarımızdan kalan bir miras. 2017 yılında bir orman mühendisi tarafından onarıldı. O zaman yaşı hesaplanmıştı ve 1200 yaşında olduğunu öğrendik. Çok eski dönemlerde içinde bir oyuk vardı ve bir ayakkabıcı yaşardı içinde. Daha sonra orman mühendisi tarafından onarıldı. Bizim köyümüz Osmanlı köyü olduğu için köy içinde 54 tane tarihi yapı var. Bu tarihi yapılar ve çınar ağacı köyümüze turist kazandırıyor. Gölgesinde oturmak tembel yapıyor insanı. Çok güzel bir duygu ama tembelleştiriyor insanı. Zamanımızın büyük bölümünü çınar ağacının gölgesinde geçiriyoruz. Emeklilik yaşantımız burada devam ediyor."

24 Tem 2020 - 10:18 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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