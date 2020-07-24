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24 Tem 2020 - 10:39- Gündem G: 24 Tem 2020 - 10:44

Başkan Kocaman Gazeteciler Günü'nü kutladı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.
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Başkan Kocaman'ın  Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlama mesajı: "24 Temmuz 1908'de Türk Basını üzerindeki sansürün kaldırılmasıyla haber öğrenme hakkı üzerindeki baskı da kaldırılmıştır. Demokratik hayatın devamlılığı için en önemli yapı taşlarından biri, tarafsız ve özgür basının varlığıdır. Bilginin güç olduğu çağımızda basının sorumluluklarını layıkıyla yerine getirebilmesinin temel şartı ise, muhakkak ki özgürlüğünün ve tarafsızlığının sağlanmasıdır."

"Belediye olarak hizmet ve yatırımlarımızın halka duyurulmasında, etkin bir rol üstlenen demokrasinin koruyucusu basın mensuplarımızın ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile ifa etmekte oldukları kamu hizmetlerinden dolayı tüm gazete, radyo, internet gazetesi ve televizyon çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ediyor, vefat etmiş tüm gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum.”

24 Tem 2020 - 10:39 - Gündem

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