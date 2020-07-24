Başkan Kocaman Gazeteciler Günü'nü kutladı

Başkan Kocaman'ın Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlama mesajı: "24 Temmuz 1908'de Türk Basını üzerindeki sansürün kaldırılmasıyla haber öğrenme hakkı üzerindeki baskı da kaldırılmıştır. Demokratik hayatın devamlılığı için en önemli yapı taşlarından biri, tarafsız ve özgür basının varlığıdır. Bilginin güç olduğu çağımızda basının sorumluluklarını layıkıyla yerine getirebilmesinin temel şartı ise, muhakkak ki özgürlüğünün ve tarafsızlığının sağlanmasıdır."
"Belediye olarak hizmet ve yatırımlarımızın halka duyurulmasında, etkin bir rol üstlenen demokrasinin koruyucusu basın mensuplarımızın ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile ifa etmekte oldukları kamu hizmetlerinden dolayı tüm gazete, radyo, internet gazetesi ve televizyon çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ediyor, vefat etmiş tüm gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.