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24 Tem 2020 - 10:42- Gündem G: 24 Tem 2020 - 10:46

Fahrettin Koca'dan gece yarısı tweeti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın boyunca toplanacak en büyük kalabalığın Ayasofya’da olacağını belirtirken korona virüs ve mesafe uyarısında bulundu.

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Ayasofya’nın camiye çevrilmesi kararının ardından kılınacak ilk namaz için binlerce vatandaşın Ayasofya Camisi’nde toplanması beklenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasilerin de katılacağı Cuma namazına vatandaşın ilgisinin yoğun olacağını ifade eden Bakan Koca, salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya’da toplanacağını ifade etti.

Cuma namazı için camiye belirli sayıda kişi alınacakken, cami dışında toplanacak kalabalık için ise ne gibi bir önlem alındığı bilinmezken Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulundu. Koca, daha önce sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınan Cuma namazlarından bir örnekle birlikte, "Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya’nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım." dedi.

Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından yaptığı uyarı şu şekilde: "Ayasofya’da kılınacak Cuma namazında, tarihi anı yaşama heyecanıyla, halkımızın tedbirleri terk etmeyeceğini umuyoruz. Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya’nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım."

24 Tem 2020 - 10:42 - Gündem

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