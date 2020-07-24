KTO’dan 'Yalın kurumsal dönüşüm' eğitimi

Körfez Ticaret Odası pandemi sürecinde dijital ortamda gerçekleştirdiği eğitimlerine devam ediyor. Bu Kapsamda Yalın Kurumsal Dönüşüm eğitiminde üyeler ile eğitmenleri bir araya getirdi. Yoğun ilgi gören eğitim programı yaklaşık 2.5 saat sürerken katılımcılardan tam not aldı.

İŞLETMELERDE KURUMSALLAŞMA ANLATILDI

Eğitmenler Kadriye Aymelek ve Mustafa Toka tarafından verilen eğitimde katılımcılara işletmelerdeyalın üretim kavramları, kaizen nedir? kaizen ve yenilik arasındaki farklar, kaizen türleri, mevcut durumun analizi, iyileştirme fikirlerinin seçilmesi ve uygulanması, sonuçların doğrulanması, sürekliliğin sağlanması ve standardizasyon gibi konularda detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu. Yoğun ilgi gören eğitimde katılımcılar interaktif olarak eğitime katılma olanağı sağlarken merak ettikleri sorular eğitmenler tarafından cevaplandı.