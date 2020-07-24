Orman macerasının sonu kötü bitti!

İstanbul’dan günü birlik olarak kamp yapmak amacıyla Başiskele Menekşe Yaylasına çıkan 20’li yaşlarda Kübra E, Sude K, Ensar B. ve Mert O isimli 4 genç, gün bitiminde bir türlü geri dönüş yolunu bulamayınca durumu telefonla ailelerine haber verdi. Olayı öğrenen gençlerden birinin annesi hemen Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünü arayarak yardım talebinde bulundu. Gelen kayıp ihbarı ile harekete geçen Kocaeli AFAD ve Jandarma ekipleri gençlerle iletişim kurmaya çalıştı ancak telefon ile iletişimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle sağlıklı bir iletişim kurulamadı. Gençler ekiplere konumda atamayınca hemen harekete geçildi.Kısa sürede yaylaya ulaşan AFAD ve Jandarma ekipleri, Armut Boğazı mevkiinde önce gençlerin aracını buldu.

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİLER

Aracın yakınlarında olabilecekleri ihtimaliyle gençlerle tekrar iletişime geçilmeye çalışılırken gençlerden birine ulaşıldı ve AFAD aracının sireninin çaldırılacağı söylenerek siren sesine göre yönlerini bildirmeleri istendi. Belirlenen bölgeye doğru sık ormanlık alanda gece saatlerinde başlatılan aşağı yönlü sesli arama çalışması sonuç verdi ve araçtan 2 kilometre uzaklıkta kayıp gençlere ulaşıldı.Kısa sürede bulunan ve herhangi bir sağlık sorunu olmayan gençler bölgeden alınarak zorlu orman parkurunda bir saatlik yürüme ile araçların yanına ulaştırıldı. Ekiplere teşekkür eden gençler, daha sonra ise eve dönmek üzere İstanbul’a hareket etti.