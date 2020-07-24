Otoyolda ezilmekten kurtardığı kaplumbağayı doğaya saldı

İstanbul’da katıldığı iş toplantısının ardından Dilovası'na dönmek için otomobiliyle yola çıkan Ahmet Cem Çelik, TEM Otoyolu üzeri Şile bağlantı noktasına geldiğinde yoldaki kaplumbağayı fark etti. Otomobilden inen Çelik, sürücülerden yavaşlamalarını isteyerek, kamlumbağayı aldı. Ezilmekten kurtardığı kaplumbağayı veterinere götüren Çelik, daha sonra “Yolun açık olsun, biraz seni yorduk. Kendine iyi bak, hayırlı yolculuklar. Bir daha da otobana çıkma olur mu” diyerek Dilovası Tavşancıl Mahallesi’nde bulunan ormanlık alana bıraktı. Ahmet Can Çelik, insanların hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.