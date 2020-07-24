Maaşını istedi başından vuruldu!

Alınan bilgiye göre Kartepe Köseköylü olan ve yaklaşık 20 senedir Fransa'da yaşayan İsmail Küçük, çalıştığı iş yerinden 3 aylık maaşını alamayınca iş yerine giderek parasını istedi. Burada konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine İsmail Küçük, tartıştığı kişi tarafından tabancayla başından vurularak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Küçük'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Küçül'ün cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren kişi kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. Evli ve 2 çocuk babası olan Küçük’ün cenazesini Türkiye’ye getirmek isteyen ailesi yetkililerden yardım istediklerini belirtti.