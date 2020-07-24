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24 Tem 2020 - 11:54- Gündem G: 24 Tem 2020 - 14:27

Başkan Hürriyet, Basın Bayramı'nı kutladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, basında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesaj yayımladı
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Başkan Hürriyet, "Ülkemizde 10 Mayıs 1886’da sansürün ilk uygulanmaya başladığı tarihin ardından gazeteler 24 Temmuz 1908'de ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamıştır. O günden bugüne zorlu koşullardan geçerek çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez parçalarından biri haline gelen basınımız, haber alma-yayma ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur."

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, ‘Basın milletin müşterek sesidir.’ Demokratik ve özgür toplumlarda yasama, yürütme ve yargının ardından halk adına denetleme göreviyle dördüncü güç olarak adlandırılan basın, gazetecilik meslek ilkeleri doğrultusunda toplumun doğru ve gerçek bilgiye ulaşmasını sağlayan çok önemli bir görevi yerine getirmektedir."

"DAHA ÖZGÜR VE DEMOKRATİK BİR MESLEK YAŞAMI DİLİYORUM"

"Ülkemizde gerek yerel, gerek ulusal basının içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik şartlar her geçen gün gazeteciliği daha zor bir meslek haline getirse de doğru, tarafsız habercilik anlayışlarıyla tüm zorluklara karşı görevlerini bu bilinçle sürdüren basın mensuplarımıza halkımızın güveni tamdır."

"Özellikle milletvekilliğim ve İzmit Belediye Başkanlığı görevim boyunca pek çok defa yan yana geldiğim ve adeta mesai arkadaşlığı yaptığımız tüm basın emekçilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, tüm gazeteci dostlarımız için daha özgür ve demokratik bir meslek yaşamı diliyorum" ifadelerini kullandı.

24 Tem 2020 - 11:54 - Gündem

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